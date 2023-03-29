Илья Журавлев: ФРР высоко оценивает результаты работы Севастопольской федерации регби

Севастопольская городская федерация регби запустила процесс аккредитации, которую федерация должна продлевать каждые четыре города.

На этом пути Севастопольскую федерацию поддерживает Федерация регби России.

Так, 28 марта Федерацией регби России было выдано согласие на государственную аккредитацию Севастопольской городской федерацией регби, которую проводит управление по делам молодежи и спорта города.

«В октябре исполнится 4 года, как наша федерация получила государственную аккредитацию. За этот период пройден большой путь: с нуля создана регбийная школьная лига, запущена студенческая регбийная лига, все больше детей и молодых ребят открывают для себя регби и связывают с ним свое спортивное будущее. Успешно функционирует обновленный состав РК «Чайка». Наши девушки и парни достойно представляют город на региональных и всероссийских соревнованиях. Все это не было бы возможно без всесторонней поддержки Федерации регби России, которая на протяжении всех этих четырех лет направляет нас и помогает нам», — считает председатель попечительского совета Севастопольской федерации регби Илья Журавлев.

По его словам, получение согласия на аккредитацию лишний раз доказывает высокую оценку работы городской федерации со стороны ФРР.

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова