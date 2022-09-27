В Севастополе торжественно проводят мобилизованных на обучение

Сегодня в Севастополе на площади Нахимова пройдет торжественное мероприятие — севастопольских и крымских военнослужащих, призванных из запаса, отправят на обучение. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Торжественная церемония пройдет в 12:00.

«Будем провожать наших мужчин, наших воинов вместе с главой Республики Крым, командующим Черноморским флотом. Надо сделать это мероприятие достойным. В целом у всех настроение хорошее, есть отдельные случаи, где обсуждаются проблемы по здоровью. А так Севастополь плановую задачу фактически на сегодняшний момент выполнил», — отметил глава города.

Также губернатор сообщил, что поставил задачу наладить работу по оказанию поддержки семьям военнослужащих.

Напомним, ранее сообщалось, что от Крыма и Севастополя мобилизовано около двух тысяч человек. Они проходят переподготовку в Севастополе на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

Ольга Сурикова