От Крыма и Севастополя мобилизовано около двух тысяч человек

Сегодня, 26 сентября, в Севастополе, вызванные из запаса военнослужащие, приняли присягу. Об этом в своем Telegram написал губернатор города Михаил Развожаев и выложил соответствующее видео.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты.

Развожаев отметил, что порядка двух тысяч крымчан и севастопольцев «проявили высокую гражданскую ответственность — по призыву явились выполнить свой долг перед Родиной!»

К присяге их приводили, так как ранее они проходили службу еще при Украине.

«В Крыму и городе-герое Севастополе живут настоящие мужчины: смелые и мужественные. Мы верим в них и будем обязательно поддерживать!» — написал глава Севастополя.

Кроме того, он подчеркнул, что план поставленный по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен. «Идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных. После церемонии приведения к присяге, как раз занимался такими ситуациями», — добавил он.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию.

Ольга Сурикова