В Севастополе за проезд можно будет платить виртуальной картой

Севастополь стал одним из первых регионов России, где разработали виртуальную карту для оплаты проезда и внедрили ее в общественном транспорте.

«Мы долго работали над этим, и вот проект реализован. Севастополь всегда был инновационной площадкой по внедрению новых технологий, и мы всегда стремимся к тому, чтобы делать город комфортнее для наших жителей», — подчеркнул директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, сообщает правительственный портал.

Принцип работы виртуальной карты прост: чтобы осуществить оплату, достаточно разблокировать смартфон и приложить его к экрану валидатора.

«Смело заявляю, что с виртуальной картой мы одни из первых, кто совместно с нашими партнерами разработал технологию и внедрил ее в транспорте. И все это основано на отечественном программном обеспечении. Теперь, когда все современные смартфоны имеют модуль бесконтактной оплаты NFC, отпадает необходимость иметь пластиковую карту», — отметил руководитель компании «Единая городская карта Севастополя» Василий Репин.

Напомним, в Севастополе с 1 октября 2021 года в городском общественном транспорте подорожал проезд до 26 рублей, при оплате картой ЕГКС —20 рублей.

Ольга Сурикова