Сегодня будет ограничена парковка на площади Нахимова

Сегодня в Севастополе будет ограничена парковка автотранспорта на площади Нахимова в связи с проведением специального мероприятия, сообщается на правительственном портале.
Меры будут действовать с 7:00 до окончания мероприятия.
Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Отметим, сегодня в 12:00 на площади Нахимова пройдет торжественное мероприятие — севастопольских и крымских военнослужащих, призванных из запаса, отправят на обучение.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба правительства Севастополя