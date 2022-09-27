Сегодня будет ограничена парковка на площади Нахимова

Сегодня в Севастополе будет ограничена парковка автотранспорта на площади Нахимова в связи с проведением специального мероприятия, сообщается на правительственном портале.

Меры будут действовать с 7:00 до окончания мероприятия.

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Отметим, сегодня в 12:00 на площади Нахимова пройдет торжественное мероприятие — севастопольских и крымских военнослужащих, призванных из запаса, отправят на обучение.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя