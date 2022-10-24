В Севастополе только в 4,5, % домов не подан теплоноситель

Сегодня, 24 октября, на аппаратном совещании правительства Севастополя руководитель горхоза Евгений Горлов рассказал, что в 2502 из 2619 домов подано отопление.

«В 2502 дома подан теплоноситель. Развоздушили 272 стояка. На начало отопительного сезона было 1872 заявки, сейчас в работе 618», — рассказал Горлов.

По его словам, в городе сейчас 2619 домов подключены к центральному отоплению, все 140 котельных работают в штатном режиме. Также глава горхоза отметил, что тепло подано во все социальные учреждения, которых в Севастополе насчитывается 428.

Губернатор поручил всем службам вести контроль над стартом отопительного сезона.

Напомним, 17 октября Евгений Горлов сообщал, что многоквартирные дома уже полностью готовы к заполнению отопительных систем.