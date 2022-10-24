Развожаев дал две недели на окончательную подготовку убежищ в Севастополе

В Севастополе уже более 400 подвалов подготовлены для использования в качестве временных укрытий. Об этом сегодня, 24 октября, на аппаратном совещании доложил замдиректора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Он уточнил, что уже 421 объект проверен и готов для использования в качестве укрытия, но работа еще продолжается, в том числе, с привлечением общественников.

«Продолжается работа по обозначению выявленных и проверенных помещений, готовых для укрытия с соответствующими табличками и маршрутами движения к ним», – сказал он.

Краснокутский уточнил, что они все готовы для краткосрочного нахождения населения в случае угроз и опасностей.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил ускорить данную работу и отвел на нее две недели.

«Надеемся, что эта работа делается нами в профилактических целях. Но с другой стороны, мы не можем исключать любое развитие событий. Все следят за новостями и видят, что происходит в Белгородской области», – подчеркнул Развожаев.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей выходить на субботники и помогать в подготовке убежищ.

Ольга Сурикова