Глава горхоза доложил, что Севастополь на 100% готов к отопительному сезону

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания был рассмотрен вопрос о готовности Севастополя к грядущему отопительному сезону. Глава департамента городского хозяйства города Евгений Горлов уточнил, что на данный момент проверяются только газовые котельные.

Он отметил, что дома уже полностью готовы к заполнению отопительных систем.

«Подписали все акты по многоквартирным жилым домам, тепло-энергетический комплекс готов на 100%, сетевые компании тоже подготовлены в полном объеме, водоканальный комплекс тоже, все акты приняты. Город сегодня готов на пуск тепла на 100%», — подчеркнул Горлов.

При этом, по его словам, на этой неделе еще завершаются испытания отопительных систем. Полную проверку прошли угольные котельные, а вот часть газовых как раз в стадии «прогона».

«Газовые котельные «прогоняем»: 60 уже пропустили, до четверга выполним все 108 наших котельных», — пообещал глава горхоза.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев поручил директору департамента доложить о полной готовности к отопительному сезону на заседании правительства города, которое состоится 20 октября.

Напомним, в прошлом, 2021, году отопительный сезон начался 18 октября.

Ольга Сурикова