В Севастополе таксист украл у пассажирки два золотых кольца

В Севастополе задержан таксист, укравший у пассажирки золотые изделия на сумму. Пострадавшая обратилась в полицию, когда нашла свои украшения в ломбарде.

Предварительно установлено, что 33-летняя местная жительница забыла в такси три золотых кольца общей стоимостью 32 тысячи рублей. Таксист решил присвоить два кольца, и чтобы отвести от себя подозрение в краже, сообщил диспетчеру службы такси о том, что якобы обнаружил всего одно изделие в салоне автомобиля.

Остальные украшения он сбыл в ломбард.

Женщина, предполагая, что принадлежащие ей кольца могли быть похищены и сбыты в ломбард, она начала их искать в интернет-магазинах. Таким образом на сайте одного из ломбардов она обнаружила объявление о продаже изделий, внешне очень похожих на утерянные. После этого женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже и изъяли похищенные золотые украшения. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло сложное материальное положение.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе задержаны двое мужчин, которые в ночное время взламывали двери или разбивали окна православных храмов, проникали внутрь и похищали с икон драгоценные изделия, принесённые в дар прихожанами.

Ольга Сурикова

Фото: posadfm.ru