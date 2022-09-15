Транспортникам Севастополя выделят 300 млн руб из резервного фонда на оплату долгов

Сегодня, 15 сентября, правительство Севастополя приняло решение о выделении 303, 4 млн. руб. из резервного фонда на покрытие долгов ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова», ГУП «Севастопольский морской порт» и ООО «Южная пригородная пассажирская компания».

Как рассказал директор дептранса Павел Иено, для улучшения финансового состояния Севэлектроавтотранса выделяется 210 млн для возмещения разницы между экономически обоснованным и фактическим тарифом на перевозку пассажиров. Севморпорту выделяется 42 млн на оплату долгов по налогам и сборам, а Южной пригородной пассажирской компании возмещают 51, 4 также на возмещение выпадающих доходов из-за экономически необоснованного тарифа.

Напомним, ГУП «Севтеплоэнерго» задолжал поставщикам газа 495 миллионов рублей.

Дмитрий Островский