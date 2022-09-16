Крым формирует два батальона добровольцев для участия в СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что регионы должны самостоятельно подготавливать добровольцев для отправки в зону специальной военной операции

«Крым уже выставил более 1200 добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные», — написал Аксенов в своем Telegram.

Ранее с инициативой «самомобилизации» – подготовкой в областях как минимум по тысяче добровольцев для участия в спецоперации выступил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Именно его предложение, как отметил глава Крыма, он поддерживает.

Напомним, ранее сообщалось, что из Крыма отправлен медицинский десант в ДНР. Изначально о своем намерении помогать пациентам больниц и поликлиник Донбасса заявили 30 врачей.

Ольга Сурикова