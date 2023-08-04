В Севастополе судебный пристав незаконно списывала долги по алиментам

В Севастополе будут судить сотрудницу Федеральной службы судебных приставов за незаконное списание долгов по алиментам на детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.
Так, на тот момент пристав-исполнитель с октября 2020 по март 2021 годов, чтобы облегчить нагрузку и одновременно повысить результативность своей работы, вносила в служебные документы сведения о якобы отсутствии задолженностей по алиментам.
На основании прекращенных исполнительных производств родители шестерых детей были освобождены от уплаты алиментов на сумму 2,3 млн рублей.
Ее деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и подразделения собственной безопасности УФССП России по городу Севастополю.
Женщина обвиняется в ряде эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога.
Следствием приняты меры по восстановлению нарушенных прав детей.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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Ольга Сурикова