В Севастополе судебный пристав незаконно списывала долги по алиментам

В Севастополе будут судить сотрудницу Федеральной службы судебных приставов за незаконное списание долгов по алиментам на детей, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Так, на тот момент пристав-исполнитель с октября 2020 по март 2021 годов, чтобы облегчить нагрузку и одновременно повысить результативность своей работы, вносила в служебные документы сведения о якобы отсутствии задолженностей по алиментам.

На основании прекращенных исполнительных производств родители шестерых детей были освобождены от уплаты алиментов на сумму 2,3 млн рублей.

Ее деятельность была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и подразделения собственной безопасности УФССП России по городу Севастополю.