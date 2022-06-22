Борьба за показатели: в Крыму судебный пристав отчитался за снос целой постройки

Уже не первое уголовное дело на него

На бывшего сотрудника отделения судебных приставов по Евпатории УФСС заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В 2019 году на тот момент судебный пристав-исполнитель, стремясь увеличить свои показатели работы, в постановление об окончании исполнительного производства внес сведения о том, что требования по сносу самовольно возведенных построек исполнены. Однако этот факт был только на его бумаге.

«Тем самым нарушил права местного жителя, на части земельного участка которого размещалась данная незаконная постройка», — отметили в ведомстве.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение служебного подлога и злоупотребление должностными полномочиями, суд признавал его виновным.

В этот раз расследование уголовного дела в отношение него продолжается.

Напомним, в Севастополе сотрудница департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уволена за коррупцию.

Ольга Сурикова