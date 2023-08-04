В Партените появится современный жилой эко-квартал

Новый жилой квартал расположится на площади 9 га

В Партените на южном побережье Крыма началось строительство масштабного семейного эко-квартала «Партенит Парк».

Новый жилой квартал комфорт-класса будет включать в себя 12 домов, расположенных на земельном участке площадью 9 га в живописной лесной зоне и в шаговой доступности от парка «Айвазовское».

Проект реализует группа компаний «Севастопольстрой» в рамках инвестиционного соглашения, подписанного властями Крыма на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.

По замыслу застройщика, новый жилой проект комфорт-класса призван сделать жизнь на Южном берегу Крыма доступной для широкого круга покупателей. Сейчас эта проблема актуальна как никогда, ведь в основном недвижимость в этом районе представлена апартаментами, объектами премиум-класса с соответствующей ценой, либо точечной застройкой с проблемной инфраструктурой.

Сдать первую очередь эко-квартала «Партенит Парк» планируют во II квартале 2027 года.

Экологичная локация

«Партенит Парк» расположился в самом центре южного берега Крыма — пгт. Партенит.

Отсутствие промышленности, чистые пляжи, целебный микроклимат, а также обилие леса и парков — создали Партениту репутацию самого экологически чистого места на всем Крымском побережье.

Жители эко-квартала будут иметь возможность дышать целебным воздухом, насыщенным ионами морских солей и живительными фитонцидами Крымской сосны, гулять по парку санатория «Айвазовское», который от дома в двух шагах, любоваться природой из окна своей квартиры. Участок с трех сторон окружен лесным массивом и горами, с южной стороны открывается панорамный вид на море и знаменитую гору Аю-Даг.

Новый жилой проект будет формировать экологичный образ жизни современной семьи – баланс между природой и привычным городским комфортом.

Концепция комфорта и эко-благоустройство

Кроме жилья в рамках «Партенит Парк» построят 2-этажный торговый центр, где предусмотрены площади под кафе, супермаркет, детский развивающий центр, аптеку и т.д.

На первых этажах домов разместятся дополнительные коммерческие помещения — под ритейл и сервисы, чтобы сделать инфраструктуру жилого квартала максимально самодостаточной.

В уютных дворах будут расположены площадки для активного отдыха и зоны для детских игр, места для прогулок и тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Это предоставит жителям эко-квартала разнообразные возможности для досуга и отдыха.

Концепция благоустройства предполагает сохранение участка живого леса на территории комплекса. Здесь жители смогут прогуляться по благоустроенным дорожкам, заняться йогой или другими активностями на тематических площадках, насладиться целебным воздухом в фито-зонах.

Семейный эко-квартал «Партенит Парк» — это уникальный проект, который делает экологичный образ жизни современной семьи в Крыму доступным для всех.

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