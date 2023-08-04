В Севастополе будут судить поставщика незаконных гастарбайтеров

Город Криминал Экономика
04-08-2023
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В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении уроженца Бурятии, организовавшего незаконные въезд и пребывание иностранных граждан на территории России.

По версии следствия, с июля 2022 года по апрель 2023 обвиняемый организовал незаконный въезд восьми иностранных граждан и их незаконное пребывание в Российской Федерации.  Для этого были изготовлены фиктивные документы. Обвиняется поставщик нелегалов по трем статьям уголовного кодекса.

Напомним, в Севастополе гастарбайтер ночью пытался изнасиловать женщину, угрожая ее сыну ножем.

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