В Севастополе суд требует устранить нарушения безопасности в ДДЮТ

Нужны дополнительные средства

В Дворце детского и юношеского творчества выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Прокуратура Севастополя через чуд требует их устранения и обеспечения детей безопасными условиями обучения.

Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры города Севастополя, настаивавшей на законности решения суда первой инстанции о необходимости оборудовать Дворец в соответствии с требованиями закона.

Установлено, что в ДДЮТ на некоторых этажах отсутствуют эвакуационные выходы. Кроме того, не обеспечен беспрепятственный доступ в учреждение инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели и тактильные таблички для людей с нарушением зрения, противоскользящие полосы и бортики на ступенях, в местах перепада высот не оборудованы пандусы и подъемные устройства.

Также не организовано медобслуживание, в здании нет оборудованного медкабинета, соответствующий договор с медицинской организацией не заключен.

Прокуратура подала в суд исковое заявление о возложении на Департамент образования и науки и ГБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества» обязанности устранить нарушения закона.

Иск прокурора удовлетворен.

«В соответствии с решением суда учреждение обязано устранить нарушения в части пожарной безопасности, соблюдения прав инвалидов и обеспечения медицинского обслуживания детей, а Департамент – профинансировать указанные мероприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Кроме того, поскольку здание Дворца является объектом культурного наследия, для проведения необходимых ремонтных работ Департамент должен выделить денежные средства для разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, а учреждение – обеспечить ее разработку в течение трех месяцев с момента предоставления финансирования.

Не согласившись с решением суда, Департамент обжаловал его, однако Севастопольский городской суд отклонил апелляционную жалобу ответчика.

Решение суда первой инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Напомним, недавно в ДДЮТ тушили возгорание на крыше.

Ольга Сурикова