В Севастополе чуть не сгорел Дворец детского и юношеского творчества

Эвакуировано почти 400 человек

В Севастополе 29 апреля ближе к вечеру в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях городское ГУ МЧС России поступило сообщение, что по проспекту Нахимова виден дым из-под крыши Дворца детского и юношеского творчества.

На место, кроме спасательных бригад, выдвинулась и автоцистерна Черноморского флота.

«По прибытии было установлено, что произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в подсобном помещении на третьем этаже здания. Горение устранили при помощи огнетушителей. Помещения обследовали на предмет наличия скрытых очагов при помощи тепловизора. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

При этом из задымленных помещений эвакуировали 392 человека, в том числе 268 детей.

На место прибыли и севастопольского главка МЧС Алексей Рохлин и представители Правительства города.

Подчеркивается, что, благодаря оперативному реагированию, возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии, не допустив распространения огня.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ольга Сурикова