В Севастополе похоронили матроса БДК «Саратов» 197, погибшего в Бердянске

Коренной севастополец

В Севастополе накануне, 24 июня, простились с Леонидом Олеговичем Абдоковым — матросом, машинистом трюмно-котельной команды большого десантного корабля «Саратов» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота.

Он родился в Севастополе, здесь прожил всю свою жизнь.

Погиб при освобождении Бердянска во время специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Будем помнить нашего воина! Не забудем никогда его подвиг», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова