В Севастополе опровергли закрытие для купания всех пляжей

Роспотребнадзор запрет не давал

Правительство Севастополя опровергает ранее появившуюся в интернете информацию о закрытии для купания всех пляжей города после проверок морской воды Роспотребнадзором.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе правительства города.

Уточняется, что по результатам проб запрещено купание на пляжах «Мраморный» и «Городской». Но они и в начале купального сезона не были включены в перечень зон, на которых разрешено купание.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в рамках контроля качества морской воды лабораториями было исследовано 1756 проб морской воды на микробиологические показатели, 1747 проб на санитарно-химические показатели и 1498 проб на паразитологические показатели. В результате выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, их удельный вес составил 2%.

Сейчас в Севастополе официально работают 24 пляжа: «Солдатский», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквамарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионат «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», пансионат «Радость», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка».

Напомним, ранее директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов поделился впечатлениями от посещения пляжей города.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина