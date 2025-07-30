Когда начнут восстанавливать Исторический бульвар

Благоустройство Город
30-07-2025

Уже в сентябре начнутся подготовительные работы по реконструкции Исторического бульвара.

Минстрой России обеспечил необходимое финансирование для реализации проекта. В ближайшее время планируется подготовить распоряжение Правительства об определении единого поставщика.

В планах — восстановление исторических объектов, таких как беседка «Грибок». Также проложат инженерные коммуникации, проведут озеленение, освещение и восстановят историческое ограждение бульвара. Заказчиком выступает федеральное предприятие ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Для того, чтобы ускорить работы проект благоустройства был перепроектирован. Сейчас он проходит экспертизу и согласование на архитектурном совете.

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Анна Левина