Осуждённый экс-глава ГКУ «ЕДКС» вышел на свободу

Севастопольский городской суд смягчил приговор экс-руководителю ГКУ «ЕДКС» Вадиму Бабкину, которого ранее признали виновным в превышении полномочий и служебном подлоге при исполнении госконтрактов, пишет ForPost.

В октябре минувшего года Бабкина осудили на 2,5 года колонии-поселения, на последнем заседании суд срок заменил на условный, а самого экс-чиновника выпустили из-под стражи.

Напомним, Гагаринский районный суд Севастополя признал бывшего исполняющего обязанности директора ГКУ «ЕДКС» Вадима Бабкина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он три года не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя