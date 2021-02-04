Город Жизнь

В Севастополе бродит самостоятельный конь. Видео

04-02-2021
админ
Комментариев нет
581

Местные даже признали его

В Севастополе очевидцы выложили видео бродящей без хозяина лошади. Адрес указали на Острякова, 107. 

Пост появился в группе «Черный список Севастополе» социальной сети Вконтакте сегодня днем.  Многих удивило, что такое животное бродит самостоятельно по городу. Однако, видимо, жители района узнали его и отметили, что хозяин ведет не совсем благополучный образ жизни: «Конь местный, живёт он там, хозяин прибухивает,может спит на лавочке рядом».

 

При этом севастопольцы выразили опасение, что такое животное без присмотра может попасть в беду или быть отправлено на мясо.

Напомним,  в Севастополе в начале января, на Северной стороне, рядом со Свято-Никольской церковью, произошло ДТП с участием лошади. Конь выбежал на дорогу, врезался в машину и ускакал.

Видео: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.