В Севастополе строительный мусор стали сбрасывать под ЛЭП

В Севастополе горы строительного мусора растут вокруг ЛЭП на улице Мельника. Свозить его сюда начали с мая этого года. Об этом рассказал руководитель Севастопольского отделения Национального комитета экологической безопасности Валерий Стрюков, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Стрюков отметил, что обращения в департамент городского хозяйства результата не дали. Общественники по факту загрязнения охранной зоны линии электропередачи составили акт, который направят в прокуратуру города.

«Мы все прекрасно знаем, что ЛЭП и электрохозяйства относятся к стратегическим объектам. И своз строительных отходов или что-либо по строительству здесь категорически запрещено. Это недопустимо. Здесь идет нарушение Федерального закона № 7 об охране окружающей среды. Я считаю, что здесь должен вмешаться Севприроднадзор», — заявил Валерий Стрюков.

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Напомним, в Севастополе несколько КАМАЗов строительного мусора недавно также выгрузили возле игровой зоны на улице Генерала Мельника, 1.

Ольга Сурикова