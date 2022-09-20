В Севастополе наказали любителя дрифта

В Севастополе привлекли к административной ответственности молодого водителя BMW, устроившего дрифт на разделительном островке.

Видео с опасными маневрами в ГИБДД поступило от очевидцев.

Автоинспекторы выяснили, что данной иномаркой управляет 21-летний водитель, которого выявили и задержали на улице Пожарова.

На него составлено несколько административных материалов за нарушение требований ПДД.

При это выяснилось, что водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, в большей степени за превышение установленной скорости, некоторые из которых на более чем 60 км/ч.

Около двадцати штрафов оказались не оплачены.

Напомним, в Крыму был задержан вооруженный рецидивист, который о время погони отстреливался от сотрудников полиции.

Ольга Сурикова