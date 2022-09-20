В новом сквере на проспекте Победы появились «мусорные инсталляции»

Возле нового сквера, построенного в прошлом году в районе улицы Мельника и проспекта Победы, появилась свалка строительного мусора. Об этом «Первому Севастопольскому» рассказали общественники.

Они отмечают, что контролирующие органы совсем не реагируют на увеличивающиеся горы мусора.

«Вам не кажется, что это инсталляция какая-то? А раз инсталляция — это произведение искусства. Наверное, от Департамента городского хозяйства, который контроль не осуществляет, да? И поэтому его не вывозят. Позорище! Департамент городского хозяйства, наведите порядок и разберитесь с подрядчиком, который не вывез строительный мусор», — заявил журналистам общественник Валерий Стрюков.

Журналистами направлен информационный запрос в департамент городского хозяйства и севприроднадзор с целью узнать, как образовалась свалка и когда ее уберут?

Напомним, Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила свалку строительного мусора в районе городского кладбища «Мекензиевы горы» и требует ее убрать.

Дмитрий Островский