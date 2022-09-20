В Севастополе гора строительного мусора выросла рядом с детской площадкой

В Севастополе строительные отходы уже стали появляться на детских площадках. Так, две недели назад грунт привезли на КАМАЗах и выгрузили возле игровой зоны на улице Генерала Мельника, 1, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

Местные жители успели заснять грузовики на мобильные телефоны и пообщаться с водителем. Он им рассказал, что его заставили возить сюда из очистных сооружений.

Жительница дома №7 на улице Генерала Мельника Тамара Кривоус сообщила о произошедшем в коммунальные службы и полицию. По ее словам, все обращения остаются без ответа.

Люди переживают, что дети могут травмироваться на этой строительной куче, из нее торчит арматура и прочие опасные вещи.

«Мы когда пришли с полицейским, он начал снимать, здесь дети с этой площадки все были на этом мусорном сборище. Там и гвозди, там и палки. Они лазили, они прыгали. Здесь камни какие. Поломаться можно, травмироваться можно. Но никому это не надо», — отметила Тамара Кривоус.

За помощью жители дома №7 по улице Генерала Мельника обратились в севастопольское представительство Национального комитета экологической безопасности.

«Мы составили с гражданами акт о наличии признаков нарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства России в области охраны окружающей среды. Эти акты мы отправим в прокуратуру, второй экземпляр пойдет к губернатору Севастополя и третий мы отправляем в Москву», — сказала замруководителя отделения Нацкомитета экологической безопасности Наталья Самойленко.

Напомним, на данный момент прокуратура Севастополя добивается ликвидации свалки строительного мусора в районе городского кладбища «Мекензиевы горы».

Ольга Сурикова