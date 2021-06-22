В Севастополе строительная фирма попала под уголовное дело

Ведомством установлено, что заработная плата работнику предприятия не выплачивалась с января по апрель 2021 года, сумма задолженности составила более 106 тыс. рублей. «При этом руководитель предприятия имел возможность выплачивать заработную плату, но денежные средства направлялись на другие нужды, в том числе приобретение товаров и услуг», – отметили в пресс-службе прокуратуры города.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, севастопольская строительная компания «Альфа» погасила задолженность по заработной плате в размере более 10 миллионов после возбуждения уголовного дела.

Ольга Сурикова

Фото: www.vestifinance.ru

