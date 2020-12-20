В Севастополе застройщик раскаялся и выплатил 10 миллионов долгов по зарплате

После того, как на него завели уголовное дело

Севастопольская строительная компания «Альфа» погасила задолженность по заработной плате после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ведомстве сообщили, что предприятие не платило зарплаты с марта по сентябрь текущего года, чем накопило долгов на 10,2 млн рублей перед 52 работниками.

«При этом имеющиеся средства направлялись руководством строительной компании на иные нужды», – указало ведомство.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении директора предприятия.

Оно было прекращено «в связи с деятельным раскаянием фигуранта и возмещением ущерба».

Напомним, севастопольский предприниматель, занятый в строительной сфере, возместил бюджету более 15 миллионов рублей неуплаченных налогов