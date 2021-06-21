Чернореченское водохранилище продолжается наполняться

Не было бы счастья, да несчастье помогло

О наполнении севастопольских водоемов после трехдневных осадков сегодня на аппаратном совещании рассказал заместитель губернатора Севастополя Николай Жигулин.

«В Чернореченское водохранилище за три дня такого обильного паводка у нас пришло 14, 5 млн кубов, сегодня 43 млн мы в водохранилище имеем и в связи с тем, что еще горный массив нам воду поставляет, там напитан очень сильно грунт, мы для себя понимаем, что порядка 6 млн еще придёт в водохранилище», — отметил Жигулин.

По словам заместителя губернатора, такой объём воды в Чернореченском водохранилище позволит бесперебойно подавать воду в город до сентября будущего года.

Также Жигулин добавил, что водой наполнились все наземные водоемы Севастополя, а в Кадыковском карьере уровень воды поднялся на 70 сантиметров.

Напомним, что в связи с засушливой осенью в октябре прошлого года в Севастополе запаса воды в водохранилищах, обеспечивающих город, оставалось на три месяца бесперебойной подачи, не смотря на то что весной того же года Чернореченское водохранилище было заполнено больше чем на половину. Весной этого года Минэкономразвития России заключило соглашение с Севастополем на предоставление субсидии из резервного фонда Правительства России для решения вопроса дефицита воды. До бюджета города уже доведено 1,134 млрд рублей.

Дмитрий Островский