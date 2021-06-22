В Севастополе дворники из Таджикистана пожаловались в прокуратуру на «серой» зарплату

Установлено, фирма в период с июля 2019 по конец апреля 2020 года заключило с 15 гражданами Таджикистана трудовые договоры, в которых размер заработной платы составлял от 11,5 тыс. до 12,5 тыс. руб. С указанных сумм работодателем производились отчисления налогов и сборов в бюджет. Однако фактически размер зарплаты с учетом премий составлял 30 тыс. рублей в месяц, что свидетельствует об «использовании работодателем незаконной «серой» схемы оплаты труда».

По указанному факту прокуратурой района в отношении ООО «Лидер» и его генерального директора возбуждены дела об административном правонарушении, отметили в пресс-службе прокуратуры города.

Государственная инспекция труда Севастополя оштрафовала руководство фирмы на общую сумму 32 тыс. рублей.

Напомним, недавно сообщалось, что в Севастополе оштрафовали хозяина кафе за выплату зарплаты «черным налом».

Ольга Сурикова