В Севастополе строитель задушил девушку, с которой познакомился в соцсети

Ее считали без вести пропавшей

В Севастополе задержан мужчина, который подозревается в убийстве девушки, которая ранее считалась без вести пропавшей.

Об исчезновение 31 марта 24- летней девушки заявила в полицию ее мать. По ее словам, дочь пошла устраиваться на работу и больше на связь не выходила.

Оперативники установили, что к исчезновению жительницы Севастополя может быть причастен 42-летний строитель, ранее судимый за разбой. В беседе с правоохранителями он признался в тяжком преступлении.

«Подозреваемый рассказал, что познакомился с девушкой в социальной сети для совместного времяпрепровождения, встретился с ней и вместе они направились в дом, где он выполнял отделочные работы. Находясь в доме, в результате внезапно возникнувшей ссоры, мужчина задушил свою гостью и, чтобы скрыть следы преступления, спрятал её тело в канализационной яме, расположенной во дворе дома», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

С места происшествия изъято и предполагаемое орудие убийства – два отрезка шнура.

Мужчина задержан. На него заведено уголовное дело за убийство, ему грозит срок от 6 до 15 лет.

Напомним, недавно в Севастополе был задержан мужчина, который убил соперника из ревности.

Ольга Сурикова