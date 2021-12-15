В Севастополе строитель-мошенник обманул женщину на 800 тысяч

Обещал перекрыть крышу

В Севастополе задержан мошенник, который взял у пожилой женщины предоплату за строительные работы и исчез.

Жительница Балаклавы обратилась к знакомому строителю с просьбой осуществить монтаж кровли ее дома. Он, в свою очередь, потребовал предоплату в размере 800 тысяч рублей. Доверчивая женщина согласилась на его условия, так как ранее он уже выполнял у нее строительные работы.

В этот раз горе-строитель взял деньги и скрылся.

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Оперативники задержали 40-летнего мошенника. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ольга Сурикова