Севастополь вошел в пятерку регионов с самыми прозрачными госзакупками

Севастополь занял 5 место в ««Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021» среди регионов России, где получил 5930 баллов и статус «гарантированная прозрачность», сообщается на сайте проекта.

Первое место среди регионов нашей страны заняла Москва, второе у Ханты-Мансийского автономного округа, третье и четвертое место у Тамбовской и Тюменской областей.

В общем списке госзаказчиков наш регион занял 18 место.

«Стабильный рынок государственных закупок легко перешел в новую нормативную реальность, и мы видим, что внесенные масштабные поправки способствуют не только повышению оперативности и прозрачности закупочного процесса, но и качественным изменениям в структуре рынка. С 2016 по 2020 годы доля электронного аукциона в общем объеме рынка государственных закупок равнялась 70%, в 2021 году мы наблюдаем резкое снижение на 10% (до 60% по стоимости и по количеству)», — сказал председатель оргкомитета «Национального рейтинга прозрачности закупок» Виктор Симоненко.

«Национальный рейтинг прозрачности закупок» существует с 2006 года. Проводится независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

При составлении Рейтинга используются данные публичных официальных источников, в том числе официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, официальных сайтов участников, а также данные, предоставленные участниками в форме собственноручно заполненных анкет.

В ходе подготовки рейтинге было проанализировано 3,35 млн процедур общим объемом 11,31 трлн рублей в государственном секторе, и порядка 1,17 млн закупочных процедур в секторе 223-ФЗ, начальная максимальная цена которых составила 16,26 трлн рублей.

Напомним, в мае 2020 года правительством Севастополя принято постановление правительства «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд города Севастополя», которое позволяет заключать договоры с подрядными организациями без проведения конкурсных процедур, а также позволяющее заключать контракты без опубликования какой-либо документации о закупке.

Дмитрий Островский