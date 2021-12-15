В Севастополе семейная пара промышляла кражами в детскую коляску

У каждого были свои роли

В Севастополе семейная пара промышляла кражами из супермаркетов. Украденные покупки они вывозили в детской коляске.

«Роли обоих участников преступной схемы были четко распределены: в то время, когда мужчина похищал с полок товар и складывал в сумку детской коляски, его сообщница с ребенком на руках предупреждала о появлении поблизости работников магазина или других нежелательных свидетелей», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Задержаны были ранее судимый за кражу 47-летний местный житель и его 37-летняя сожительница. Похищали они в основном кофе и шоколад, опасаясь разоблачения.

Предварительно установлено, что семейный подряд причастен по меньшей мере к четырем аналогичным хищениям на общую сумму свыше десяти тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе это не первый случай, когда семейная пара пытается вынести продукты из супермаркета, прикрываясь ребенком.

Ольга Сурикова