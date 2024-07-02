В Севастополе «стобалльников» наградят материально 

Еще пять севастопольских школьников сдали ЕГЭ на 100 балов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ребята сдавали экзамены в резервные дни.

На 100 баллов знают историю выпускник школы №3 Ренат Нафгутдинов и выпускница школы №19 Елизавета Грачева.

Ренат Нафгутдинов — призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и победитель регионального этапа по английскому языку.

Елизавета Грачева — неоднократный победитель и призер муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, по французскому языку, призер заключительного этапа региональной олимпиады школьников по Севастополеведению.

В числе «стобалльников» также выпускники прошлых лет: высшую оценку по истории получили Екатерина Турлак-Бестужева и Лейла Нахапетян, по профильной математике блестящий результат показала Елизавета Билашова.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил сформировать золотой резерв «стобалльников». Глава города уверен, что из них вырастут прекрасные специалисты в своей сфере, и в дальнейшем они смогут принести Севастополю большую пользу.

На аппаратном совещании он дал поручении продумать, как можно поддержать ребят материально и наградить всех, кто сдал на 100 баллов ЕГЭ в этом году.

В образовании этот год для Севастополя рекордный: выпускники принесли 24 стобалльных результата.

И еще 500 детей в Севастополе окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

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Ольга Сурикова