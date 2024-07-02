Из больниц Севастополя выписали всех детей, пострадавших на пляже в Учкуевке

В больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой. Об этом сегодня утром сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Речь идет о пострадавших во время ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке.

При этом на лечение в московские больницы направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 2 пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести.

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Ольга Сурикова