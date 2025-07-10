В Севастополе стартует акция «Научись плавать»

В Севастополе после потепления воды в море начинаются занятия для детей и подростков от 6 до 12 лет на городских пляжах:

📍Омега

📍Учкуевка

📍Солнечный (Парк им. Анны Ахматовой)

Первое занятие уже пройдет 15 июня.

Уроки будут проходить под руководством опытных инструкторов каждый час с 9:00-13:00 ежедневно, кроме понедельника (занятие длится час)

Запись по телефону +79788503177

В акции могут принять участие не только юные севастопольцы, но и гости города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова