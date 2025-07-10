В Симферополе утонула 15-летняя девочка

Следком устанавливает обстоятельства гибели подростка в Симферополе

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели девушки на водоеме в Симферополе.

В ночь на 9 июля в полицию обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку и больше не вернулась.

Вечером не далеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища обнаружено ее тело с признаками утопления в воде. Установлены также очевидцы несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке.

Данная местность не предназначена для купания, а девушка не умела плавать, сообщили в Следкоме.

В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.

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Ольга Сурикова