В Симферополе утонула 15-летняя девочка

Следком устанавливает обстоятельства гибели подростка в Симферополе
Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту гибели девушки на водоеме в Симферополе.
В ночь на 9 июля в полицию обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку и больше не вернулась.
Вечером не далеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища обнаружено ее тело с признаками утопления в воде. Установлены также очевидцы несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке.
Данная местность не предназначена для купания, а девушка не умела плавать, сообщили в Следкоме.
В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.
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Ольга Сурикова