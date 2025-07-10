В Севастополе может появиться университетский кампус международного уровня

Его планируют построить в поселке Голландия на базе СевГУ. В случае реализации проект он сконцентрирует под одной крышей центры исследований таких вузов как ГК «Росатом», АО «Объединённая судостроительная корпорация», Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил этот вопрос вместе с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Ранее эту идею уже поддержал президент России Владимир Путин. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале

«Сейчас наш флагманский вуз готовится участвовать в конкурсе проектов по созданию университетских кампусов. Конкуренция очень серьезная. Валерий Николаевич отметил, что Севастополь подошел к подготовке заявки вдумчиво, обстоятельно и серьёзно и назвал наш проект одним из лучших. Конечно, мы рассчитываем на победу», — отметил он.

Развожаев вместе с министром осмотрели территорию, здания главного корпуса, военного учебного центра, центра морских исследований и технологий, где посмотрели в том числе разработки НОЦ «МореАгроБиоТех».

В правительстве города уточнили, что сегодня в составе вуза — 13 институтов плюс колледж и лицей-предуниверсарий. В них учатся 12,5 тысяч студентов, в том числе из 30 стран.

Потенциал Голландии — территория почти в 50 гектаров, которая позволяет здесь разбить полноценный кампус.

Кампус объединит шесть ключевых институтов: Институт развития города, Институт ядерной энергии и промышленности, Морской институт, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, Институт общественных наук и международных отношений, Институт перспективных исследований.

Будут созданы несколько университетских центров: центр ядерной медицины, центр ядерной энергии и промышленности, центр спортивной подготовки и реабилитации.

Здесь же будут находиться современные комплексы для проживания студентов и преподавательского состава.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя