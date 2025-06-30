На пляжах Севастополя для детей пройдет акция «Научись плавать»

Акция стартует с 15 июля. Использовать будут три пляжа: «Омега», «Солнечный», «Учкуевка». Приглашаются дети 6-12 лет.

Мероприятия должны охватить более 500 ребят. Азам плавания могут обучаться не только юные севастопольцы, но и гости города, сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя глава городского управления спорта Сергей Резниченко.

Он добавил, что в прошлом году был запущен проект бесплатному обучению плавания «Золотая рыбка». В рамках данного проекта задействовано два бассейна. Также отдельно запустили группы для детей с инвалидностью от 7 до 15 лет. На текущий момент обучены уже 662 ребенка, в следующем сезоне планируется охватить более 900 человек.

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Ольга Сурикова