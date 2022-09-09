В Севастополе стартовал III сезон Регбийной школьной лиги

В Севастопольской городской федерации регби объявили о старте III сезона Регбийной школьной лиги, в котором примут участие 11 школ города.

Руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко рассказала, что третий регулярный соревновательный сезон по бесконтактному тэг-регби в этом году объединит 11 школ.

«Это наши детки, которые регулярно занимаются регби на уроках и внеурочное время. В этом году мы изменили количество туров, теперь их будет три, плюс финал. По их результатам лучшие ребята поедут в конце весны на Всероссийские соревнования, где поборются за звание лучших со школьными командами со всей России», — отметила Самойленко.

Также она рассказала, что городская федерация готова принимать новые школы в проект. По мнению Самойленко, если приложить усилия, то даже новички вполне смогут добиться хороших результатов и уже в этом и следующем году принимать участия в соревнованиях на межрегиональном и всероссийских уровнях.

«У нас налажено взаимодействие с Академией регби «Юг» и Федерацией регби России, где наши специалисты регулярно обучаются. Мы все покажем, расскажем и научим, а также дадим доступ к уже налаженной соревновательной системе. Учителя физической культуры и ребята смогут быстро прогрессировать и привозить награды для себя и своих школ», — подчеркнула руководитель Федерации.

В федерации отметили, что сейчас проект объединяет: инженерную школу, образовательный центр «Бухта Казачья», школы № 47, 52, 39, 38, 22, 50, 42, 41, 40. Подробнее узнать о том, как начать тренироваться можно по телефону: +7 (978) 616-01-95.

Напомним, 15 мая на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел финал II сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

На изумрудном поле нового стадиона соревновались 21 команда из 13 учебных заведений – 15 в соревновательной части и 6 в фестивальной. Более 200 юных регбистов бились за призовые места в 6 возрастных категориях.

Дмитрий Островский