В Севастополе прошел финал Регбийной школьной лиги

В воскресенье, 15 мая, на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел финал сезона Регбийной школьной лиги Севастополя.

На изумрудном поле нового стадиона соревновались 21 команда из 13 учебных заведений – 15 в соревновательной части и 6 в фестивальной. Более 200 юных регбистов бились за призовые места в 6 возрастных категориях.



Поприветствовать регбистов и поздравить их с окончанием регулярного сезона пришли заместитель губернатора Игорь Михеев, начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, депутат заксобрания Артем Гордиенко и завкафедрой физвоспитания и спорта СевГУ Георгий Будагьянц.

Игорь Михеев от лица губернатора Севастополя Михаила Развожаева вручил капитанам команд подарочные регбийные мячи, которые ребята смогут использовать в тренировках.

«Подошел к концу наш регулярный сезон. Ребята на протяжении года регулярно занимались, соревновались, становились лучше. И сегодня мы с полным чувством удовлетворения наградили лучших, отметили самых старательных и вместе порадовались этому спортивному празднику. Теперь некоторых ребят ждет заслуженный летний отдых, а наши сборные команды будут представлять Севастополь на всероссийском уровне», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби.



По итогам финальных игр сезона места распределились следующим образом:

2007-2008 год рождения

1 место – школа № 50, тренеры: Инна Воронина и Константин Недайвода;

2 место – школа № 40, тренер: Светлана Груздева;

3 место – школы № 12 и 55, тренеры: Ирина Шкурат и Ольга Лясота;

2010-2011 год рождения

1 место – школа № 22, тренер: Олег Ягулов;

2 место – ДЮК «Лидер», Олег Куцык;

3 место – школа № 38, Елена Мирончук

2012-2014 год рождения

1 место – школа № 22, тренер: Олег Ягулов;

2 место – школа № 50, тренеры: Инна Воронина и Константин Недайвода;

2006-2007 год рождения (юноши)

1 место – школа № 39, тренер: Виктория Солодянкина;

2 место – инженерная школа, тренер: Елена Шевченко;

2005-2006 год рождения (девшки)

1 место – Севастопольский профессиональный художественный колледж, тренер: Наталья Караева;

2 место – школа № 39, тренер: Виктория Солодянкина.

Также в федерации рассказал, что из лучших игроков будут набраны две сборные Севастополя, которые представят наш город на всероссийских соревнованиях «Золотой овал и всероссийских соревнованиях среди общеобразовательных учреждений в рамках проекта Регбийная школьная лига», которые пройдут 28-29 мая и 7-10 июня в Зеленограде.

Напомним, в прошлом году сборная Севастополя, сформированная по итогам спортивного сезона 2020/2021 Регбийной школьной лиги, впервые приняла участие в международных соревнованиях по регби «Золотой овал».

Дмитрий Островский