В Севастополе адвокат заплатит три миллиона штрафа

В Севастополе осужден адвокат Адвокатской палаты, который выступил посредником при передаче взятки в размере 150 тысяч рублей за прекращение оперативно-розыскных мероприятий.

Установлено, что преступление было совершено в феврале 2021 года. Адвокат действовал по просьбе бывшего сотрудника полиции, который на тот момент занимал должность замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

«По поручению указанного должностного лица он сообщил женщине, в отношении которой проводились мероприятия, о возможности их прекращения за взятку. При этом, с учетом своего вознаграждения, он озвучил ей сумму в размере 7 тыс. долларов США, на что женщина согласилась», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Адвокат был задержан при получении указанной им суммы, часть которой он собирался передать в качестве взятки.

Гагаринский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года.

Напомним, Севастопольским городским судом осужден и сам бывший сотрудник полиции. Ему определена мера наказания в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Ольга Сурикова