В Крыму ФСБ задержала мужчину за угрозы военным, участвующим в СВО

На жителя Симферополя заведено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Свои противозаконные посты он размещал в Telegram.

«Размещал в групповом чате мессенджера Telegram комментарии, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Мужчине грозит 5 лет в колонии за публичные призывы к экстремизму.

Напомним, в Севастополе пожилой мужчина судом признан виновным в распространении в интернете публичных призывов к экстремистской деятельности.

Ольга Сурикова