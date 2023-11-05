В Севастополе становится прохладней

Сегодня, по данным Крымгидрометцентра, в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный 15-20 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем 18…20°.

В понедельник 6 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью, утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный, днем западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 14…16°, днем 18…20°.

Во вторник 7 ноября — переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11…13°, днем 17…19°.