В Севастополе стало трендом мстить бывшей и получать срок

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы

В Севастополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля своей бывшей возлюбленной, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Как стало известно, мужчина, изрядно выпив, решил навестить свою бывшую сожительницу. У них возникла ссора из-за денежных обязательств, и женщина выгнала незваного гостя. Во дворе он заметил автомобиль экс-возлюбленной и повредил пассажирскую дверь машины, после чего скрылся. Причинённый ущерб составил около 19 тысяч рублей.

Задержали его участковые по Балаклавскому району.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Он тоже решил таким образом отомстить бывшей и разбил лобовое стекло на машине ее нынешнего сожителя.

Ольга Сурикова