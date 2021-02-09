Севастополец получит срок за месть бывшей возлюбленной

Со злости он отыгрался на автомобиле

В Севастополе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Он решил таким образом отомстить соседку, передает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Теперь севастопольцу грозит реальный срок.

Как стало известно, мужчина пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы забрать личные вещи и у них возникла ссора. В конфликт вмешался нынешний сожитель молодой женщины и попросил незваного гостя покинуть квартиру.

Во дворе многоэтажки мужчина заметил автомобиль соперника, и отомстил через машину – он разбил лобовое стекло и скрылся. Причинённый ущерб составил около 15 тысяч рублей.

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После этого он был задержан оперативниками Гагаринского района.

На него заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ольга Сурикова