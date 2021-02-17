Решение муниципальных депутатов: Нахимовский округ разделен на две части

Депутаты Нахимовского района Севастополя поддержали разделение

Нахимовский районный совет Севастополя провел внеочередную сессию, на которой было принято решение о разделение Нахимовского муниципального округа на два – Корабельный и Северный. Решение принято депутатами 16 февраля.

«На заседании совета местные депутаты приняли единогласное решение и внесли предложение в правительство Севастополя и Законодательное собрание. По данному вопросу предстоят публичные слушания», – говорится на сайте Заксобрания Севастополя.

Отмечается, что создание нового муниципалитета потребует изменения устава города, и других нормативно-правовых актов.

Представители депутатского корпуса севастопольского парламента убеждены, что разделение будет способствовать должному развитию Северной стороны.

После преобразования на Северной стороне появится своя муниципальная администрация и депутатский корпус. Новый муниципалитет объединит в отдельную административную единицу микрорайон Радиогорка, Любимовку, Совхоз Софьи Перовской, район Голландия, Мекензиевы горы и ряд других населённых пунктов.

Напомним, ранее уже сообщалось, что инициатива о разделение Нахимовского муниципалитета на два поступала от граждан, которым неудобно с Северной стороны добираться в органы власти, которые находятся на Корабельной части района.

Фото: сайт Законодательного собрания Севастополя