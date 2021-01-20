В Севастополе стало наполняться Чернореченское водохранилище

Есть надежда пройти период дефицита воды

19 января в Севастополе традиционно прошел молебен у Чернореченского водохранилища. Обряд проводится уже 16 год подряд. Чин Великого освящения воды провел Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

После завершения обряда губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что главный источник воды для города стал наполняться.

«Сейчас около 10 миллионов кубов воды, начался приход и каждый день поступает чуть больше воды, чем мы расходуем. Очевидно, что эта тенденция сейчас будет только нарастать. Мы планируем, что паводковый сезон принесет порядка 20 миллионов кубометров воды в наше водохранилище. Как раз через месяц сработают наши стратегические заделы – водозабор на Бельбеке, который позволит нам добавить еще порядка 10 миллионов кубов. Таким образом, Севастополь в этом году должен пройти этот сложнейший период дефицита воды, связанный с погодными условиями прошлого года», – рассказал губернатор.

Координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР, вице-спикер Законодательного Собрания Илья Журавлёв подчеркнул, что очень важно, когда в дни больших церковных праздников государство и церковь обращают внимание общества на веру.

«Предстоит еще много потрудиться, чтобы наше общество стало духовным. Сегодня мы все приняли участие в благом деле. И, конечно, надеемся, что благодаря таинству освещения Чернореченского водохранилища, а также большой духовной работе наших служителей церкви, вода прибудет, и проблемы с ее дефицитом разрешатся наилучшим образом. При этом хочу напомнить еще раз, – у Бога нет других рук, кроме наших! Наша задача трудиться! И Бог нам в помощь!» – призвал глава ЛДПР в Севастополе.

Напомним, в Севастополе отметили Крещение Господне, верующих поздравил координатор Севастопольского городского отделения ЛДПР, вице-спикер законодательного собрания Илья Журавлёв

Фото: пресс-служба правительства Севастополя, пресс-служба севастопольского отделения ЛДПР