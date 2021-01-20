В Севастополе приостановили запуск двигателя танка Т-34 на Сапун-горе

Холода остановили новую севастопольскую традицию

Музей обороны Севастополя приостановил запуски двигателя легендарного советского танка Т-34, который стал проводится с января ежедневно в 12.00 на Сапун-горе в рамках акции «Живая история», говорится на сайте музея.

Поясняется, что мера вынужденная, она обусловлена погодными условиями.

«В целях сохранения бесценного музейного экспоната и в соответствии с рекомендациями технических специалистов и ведущих историков периода Второй Мировой войны, среднесуточная температура, при которой возможна эксплуатация восстановленной боевой техники, должна быть не менее 7 градусов выше нуля, для более удобного ориентирования посетителей принято решение о дневной температуре не менее 14 градусов», – сообщила пресс-служба.

В музее пообещали, что акция продолжится после потепления и станет такой же традицией, как полуденный выстрел из пушки на Константиновской батареи.

Фото: Музей обороны Севастополя/sevmuseum